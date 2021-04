Neuro sciocchezze: quattro famosi miti sul nostro cervello a cui forse credi anche tu

Alcuni miti sul nostro cervello sono riusciti a sopravvivere anche all'enorme flusso di informazioni in cui cerchiamo di non affogare, nella nostra epoca, a volte a causa dei media e altre della cattiva informazione.

Il lato sinistro del cervello è logico, quello destro è creativo

In realtà nessuna parte del nostro cervello è dedicata esclusivamente a qualcosa. Non esiste un lato dedicato allo sforzo artistico, né tantomeno al ragionamento o allo svolgimento matematico. Ogni azione che compiamo viene calcolata dai neuroni che però sono distribuiti in tutto il cervello.

Il cortisolo è l'ormone dello stress, la serotonina è l'ormone della felicità

Nel nostro cervello, a nessun ormone è attribuito un scopo psicologico preciso, sono tutte le sostanze chimiche all'interno di esso che creano quelle che possiamo intendere come delle collaborazioni tra parti.

Il cortisolo aumenta le quantità di glucosio nel flusso sanguigno, in questo modo 'subiamo' una sorta di esplosione energica, ma questo non ha un tempo di reazione preciso. Per essere chiari, indipendentemente dal fatto che si possa essere stressati o meno, il cortisolo rilascerà energia.

La serotonina, invece, ha diverse funzioni. Regola la quantità di grasso prodotto; traccia l'energia spesa o guadagnata dal proprio stile vita; ci permette di spendere quest'ultima, rendendoci per esempio curiosi, coraggiosi. Crea pensieri, sentimenti, percezioni e azioni. Dire che sia l'ormone della felicità, è semplicemente riduttivo.

Gli occhi vedono, le orecchie sentono, la pelle percepisce

Potrebbe sembrare molto strano ma la pelle non ha sensori. Quando percepito il calore sul viso, magari sciacquandolo, è il nostro cervello che combina diversissime fonti di informazione tra cui il tatto, la temperatura e la conoscenza passata dell'acqua per ricostruire la sensazione.

Qualsiasi sensazione una persona provi sono calcolate dal cervello e non vengono quasi mai rivelate dagli organi di senso. Esattamente come per la vista, si vede attraverso il cervello che combina le sue informazioni con i dati sensoriali provenienti dalle retine degli occhi. Lo stesso vale anche per l'udito.

Il cervello reagisce agli eventi

Il nostro cervello, sostanzialmente, dopo aver confrontato le sue ipotesi con i dati sensoriali esterni e interni indovina cosa potrebbe accadere il momento successivo all'avvenimento. Queste ipotesi sono ciò che dà origine alle nostre azioni.

Il cervello non reagisce ma predice, immagina come sarà il mondo, immagina come reagirai e come sarai. Sono le informazioni che arrivano dai nostri sensi che possono confermare le sue previsioni, questo non significa che non possano essere modificate.



Il cervello è un organo incredibilmente complesso, di cui non si conoscono ancora molte cose mentre altre, semplicemente, vengono spesso ignorate, come le otto curiosità sul cervello di cui abbiamo precedentemente parlato, o ancora i cinque fatti che forse ignori! L'importante è cercare di informarsi adeguatamente da fonti affidabili e soprattutto con gli esperti del settore: i medici!