Ecco i neuroni 'affamati': sono specifici per il cibo!

Sulla rivista Current Biology, è stata pubblicata una nuova scoperta inerente ad un piccolo gruppo di neuroni definiti "affamati". Il nome ci indica già qualcosa ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Dopo aver visto come l'attività dei neuroni condizioni ogni nostra scelta, ecco che un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) guidati da Meenakshi Khosla, ha analizzato mediante risonanza magnetica funzionale (fMRI), scansioni del cervello di otto persone impegnate ad osservare migliaia di immagini.

L'immagine ottenuta attraverso una fMRI è costituita da tante unità tridimensionali definite "voxel" che rappresentano sezioni del cervello con migliaia di neuroni. Per tal motivo, l'identificazione di popolazioni più piccole di neuroni potrebbe passare inosservata.



Tuttavia, gli studiosi hanno bypassato il problema applicando anche una particolare metodologia matematica. Proprio questa, gli ha permesso di scoprire l'esistenza di un quinto gruppo di neuroni specifico per il cibo.

Si tratta di neuroni presenti nella corteccia visiva, vicino ad altri gruppi che si attivano dinanzi a volti, luoghi, parole e corpi. Il gruppo di ricercatori è rimasto in un primo momento perplesso poiché il cibo non rappresenta una categoria visivamente omogenea. Mele e pasta sono ad esempio alimenti molti differenti fra loro, eppure, nonostante ciò, esiste effettivamente una popolazione neurale che risponde in modo molto simile ad entrambi.

Si tratta di una scoperta che condurrà il mondo scientifico, ad interrogarsi su altri quesiti quali ad esempio l'attivazione dell'area neurale e le eventuali diverse modalità correlate ai gusti personali. Sicuramente però, la nuova frontiera è rappresentata dalla Neuromorfica, ovvero l'utilizzo di neuroni artificiali.