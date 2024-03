Il codice segreto della mente: decifrato un linguaggio che non conoscevamo ancora

Il cervello umano è un organo incredibile il cui funzionamento è ancora in gran parte un mistero per la scienza. Recentemente sono allo studio numerosi esperimenti e studi per capirne di più, tra cui il famoso Neuralink di Elon Musk che ha permesso ad un uomo di muovere un mouse con il pensiero. Oggi pero vi parliamo della recente scoperta di una forma di comunicazione (nel cervello) tutta nuova.

Nel 2020, un team internazionale di scienziati ha osservato un meccanismo di segnalazione mai visto prima nelle cellule del cervello umano. Questa ricerca, condotta da istituti in Germania e Grecia, ha rivelato l'esistenza di un segnale "graduale" prodotto dalle cellule corticali esterne, che potrebbe cambiare la direzione degli studi sulle funzioni logiche dei neuroni.

I neurologi e i ricercatori hanno esaminato l'attività elettrica in campioni di tessuto prelevati da pazienti con epilessia, utilizzando anche la microscopia a fluorescenza per analizzare la struttura cellulare. Hanno scoperto che le cellule della corteccia non si affidano esclusivamente agli ioni di sodio per trasmettere segnali, ma utilizzano anche ioni di calcio. Questa interazione produce onde di voltaggio uniche, denominate potenziali d'azione dendritici mediati dal calcio (dCaAP).

Il paragone tra cervello e computer è frequente, sebbene limitato. Entrambi sfruttano l'energia elettrica per eseguire operazioni, ma mentre i computer utilizzano elettroni che fluiscono attraverso i transistor, i neuroni scambiano particelle cariche attraverso canali che si aprono e si chiudono, creando un'onda di ioni chiamata potenziale d'azione.

Le dendriti, ovvero i rami terminali dei neuroni, giocano un ruolo chiave nella gestione dei messaggi chimici, essendo centrali nella determinazione della potenza computazionale dei singoli neuroni. Se un potenziale d'azione è sufficientemente forte, può essere trasmesso ad altri nervi. Questa nuova scoperta sulle funzioni dendritiche suggerisce che i neuroni possano operare anche secondo una logica esclusiva che consente la trasmissione di un segnale solo se presentato in una maniera specifica.

Gli esperimenti hanno infine mostrato che, anche bloccando i canali del sodio, i segnali persistevano, cessando solo con l'inibizione dei canali del calcio, evidenziando l'unicità del meccanismo dCaAP.