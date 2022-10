Neuroni umani nei cervelli dei topi: non parliamo di Frankenstein ma di scienza

Sebbene possa apparire folle ed immorale, un nuovo studio pubblicato su Nature dimostra quale potrebbe essere il futuro per identificare e comprendere innumerevoli patologie, di cui oggi sappiamo troppo poco.

Nonostante recentemente a Cambridge, sia stato sviluppato un embrione sintetico di un topo dotato di cervello e cuore, questa volta la ricerca è andata ben oltre. Un gruppo di ricercatori dell'università statunitense di Stanford, ha impiantato nel cervello di topi appena nati, un organoide cerebrale umano all'interno di una specifica area del cervello deputata a ricevere e processare le informazioni sensoriali.

La cosa sorprendente è che la parte estranea ai piccoli roditori è stata perfettamente in grado di collegarsi a quella dell'animale, andando ad influenzarne il comportamento e permettendo di rispondere a vari stimoli sensoriali.

Gli organoidi cerebrali, ovvero piccole riproduzioni di organi ottenute da cellule staminali, rappresentano uno strumento fondamentale per lo studio dell'essere umano e dei suoi disturbi; tuttavia come il minuscolo cuore creato in laboratorio, presentano una maturazione limitata e non riescono ad integrarsi con altri circuiti.

Per cercare di bypassare tali limiti, nel corso degli anni sono stati effettuati diversi tentativi di impianto di organoidi cerebrali umani in cervelli di ratti adulti, con risultati purtroppo insoddisfacenti. Nel nuovo esperimento invece, i neuroni umani si sono parzialmente integrati, attivandosi ad esempio quando venivano toccati i baffi degli animali.

Inoltre, ciò che ha destato meraviglia, è che i neuroni provenienti da pazienti affetti dalla sindrome di Timothy, malattia genetica caratterizzata da disordini psichiatrici e varie malformazioni agli organi e al corpo, presentavano alterazioni neuronali ben identificabili, fino a prima sconosciute.

Si tratta di una ricerca realmente innovativa, che apre forse la strada a modelli realistici sulle malattie neuropsichiatriche umane (difficili da studiare in vivo sui vari soggetti), con l'auspicio di riuscire a comprenderne i meccanismi alla base per magari affrontarle correttamente.