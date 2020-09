Il New Jersey sta per attuare il divieto di plastica e carta più severo negli USA

Dopo lo Stato di California, che di recente ha deciso di vietare la vendita di veicoli non a emissioni zero a partire dal 2035, anche il New Jersey ha deciso di prendere altre misure in materia ambientale: tra circa 18 mesi nel Garden State i cittadini non potranno più usare moltissimi prodotti di plastica e borse di carta.

Questo ban votato dalla legislatura statale vieterà anche sacchetti monouso (sia di carta che di plastica), contenitori per alimenti, piatti, tazze e utensili in polistirolo espanso, diventando così il divieto più ampio di prodotti di plastica negli Stati Uniti. Il Governatore Philip Murphy dovrebbe firmare il disegno di legge a breve, il quale comprende anche le regole in caso di violazione: al primo reato si riceverà un avvertimento, mentre al secondo una multa fino a 1000 Dollari e al terzo e successivi multe fino a 5000 Dollari.

Ovviamente le aziende produttrici di sacchetti in polistirolo, carta e plastica si stanno lamentando, ma ci sono anche delle eccezioni: le borse di plastica riutilizzabili con manici cuciti potranno essere ancora vendute a circa 1 dollaro; i ristoranti potranno fornire una cannuccia di plastica per cliente (su sua richiesta) per un anno dopo la firma della legge; i sacchetti utilizzati per carne, pesce o pollame non cotti, cibo preparato su ordinazione o anche articoli sfusi come frutta, verdura, caffè, caramelle, fiori; borse per giornali, farmaci e indumenti.

La lista continua e, secondo alcuni cittadini, non tutte le voci hanno senso. Nonostante ciò, l’intento del ban è chiaro: continuare a costringere le persone a fare del proprio meglio per l’ambiente. In attesa di alternative più ecosostenibili, questi sono i provvedimenti ritenuti necessari da politici come Philip Murphy.

Nel mentre, 64 Paesi hanno firmato un documento con una lista di obiettivi da soddisfare per invertire la perdita di biodiversità entro il 2030.