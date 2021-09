New World, nuove grane per la RTX 3090: questo matrimonio non s'ha da fare

Nonostante l'incredibile record di utenti attivi su New World, ma anzi forse anche per via del mastodontico tasso di adozione del titolo, sul web sono apparse nuove segnalazioni di problemi tecnici a carico di alcune schede video NVIDIA.

Già tempo addietro avevamo cercato di capire perché alcune RTX 3090 venivano brickate, nello specifico alcune custom targate EVGA con dei difetti di assemblaggio dei MOSFET. Oggi però, per quanto i numeri sembrino decisamente esigui, il cerchio si allarga ad altri modelli e altri brand.

Secondo quanto emerso, infatti, il rilascio di New World avrebbe dato più di qualche grattacapo a possessori di RTX 3080, RTX 3080 Ti e RTX 3090 anche di altri produttori, tra cui Gigabyte. Le segnalazioni parlano, anche in questo caso, di chip brickati, pertanto è facile immaginare che questi sfortunati utenti verranno coperti tramite RMA, come del resto è avvenuto anche con la prima ondata.

Il problema, inizialmente circoscritto con un limitatore del framerate a 60, sembrava aver mitigato la questione, che però sembrerebbe avere a questo punto più di una causa scatenante, soprattutto per alcune custom più suscettibili di altre.

Come già spiegato in precedenza, i numeri sono attualmente troppo esigui per parlare di un problema generalizzato, soprattutto alla luce delle percentuali di utenti attivi in tutto il mondo, però siamo comunque di fronte a un qualcosa di già visto e quindi da tenere in considerazione, soprattutto in virtù del fatto che quelli coinvolti sono tra i chip grafici più potenti e ambiti in circolazione.