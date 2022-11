New York, in arrivo un maxi-spettacolo da 500 droni: sarà una pubblicità di Candy Crush

Vi ricordate quando, nel 2021, vi abbiamo parlato di uno spettacolo artistico composto da 600 droni che, in Cina, ha ricreato le opere di Vincent Van Gogh? Ebbene, oggi la moda degli "spettacoli" di droni sembra essere arrivata anche a New York, dove ben 500 droni creeranno... una pubblicità di Candy Crush.

Sì, avete capito bene: una pubblicità di Candy Crush sarà trasmessa nei cieli della Città che non dorme mai. Niente opere d'arte o formazioni mozzafiato, questa volta: uno stormo di 500 droni sorvolerà New York la sera del 3 novembre (dunque nella notte tra oggi e domani, in Italia) per comporre una pubblicità veramente futuristica del gioco di King.com. Il Gothamist, uno dei principali giornali della Grande Mela, spiega che lo show verrà organizzato dall'agenzia Pixis e coinvolgerà 500 droni su cui saranno montate delle luci LED.

Se vogliamo mettere i puntini sulle i, in realtà, i droni partiranno dal New Jersey, ovvero dalla sponda opposta del fiume Hudson rispetto a Manhattan, per poi raggiungere la propria posizione sopra al cuore pulsante della città e svolgere uno spettacolo pubblicitario della durata di 10 minuti, che sarà visibile in un raggio di circa un miglio da Battery Park (l'estremità a sud della città).

Quello di stanotte non sarà il primo spettacolo di droni a sorvolare New York. Al contrario, sempre Pixis ha organizzato un altro spettacolo, nel mese di giugno, volto a promuovere la nuova stagione dell'NBA con una performance che ha sorvolato il fiume Hudson. Nulla a confronto con il più grande spettacolo di droni della storia, finanziato da Hyundai e che si è tenuto a Shanghai, in Cina, nel mese di marzo 2021, coinvolgendo circa 3.300 apparecchi.

Ovviamente, lo spettacolo ha sollevato un enorme polverone mediatico ancora prima dell'inizio della performance, dal momento che il senatore newyorkese Brad Hoylman ha spiegato di ritenere "oltraggioso" che delle compagnie private possano riempire il cielo cittadino con dei droni per promuovere le proprie campagne pubblicitarie, chiedendo una legislazione più stringente in tal senso.