New York è la prima città USA a istituire un Centro per la Difesa contro il Cybercrimine

Dopo l'ennesimo attacco ransomware perpetrato ai danni di provider IT, l'attenzione del settore privato ma anche delle agenzie governative è ormai alle stelle. Per questo, New York sarà la prima regione metropolitana a istituire un dipartimento di difesa contro il cybercrimine.

Il nuovo Centro per la Cyberdifesa rappresenta la diretta evoluzione del precedente sistema di protezione, rappresentato dal piano Cyber Critical Services and Infrastructure. Il primo progetto è datato 2019 ma la nuova versione si pone come obiettivo quello di istituire una vera e propria muraglia virtuale fra i cyberattacchi e l'area metropolitana.

L'annuncio arriva dopo gli innumerevoli attacchi avvenuti nel giro di pochi mesi fra cui, come riporta la fonte, anche un attacco a un oleodotto che ha provocato un ingente shortage in alcune regioni statunitensi. Attacchi che, se prevenuti, possono essere ampiamente limitati nelle loro conseguenze. Quando invece l'affondo avviene con successo, spesso la risoluzione definitiva richiede il pagamento di un riscatto che solo raramente il governo è in grado di recuperare.

In alcuni casi si tratta di minacce non solo informatiche, ma vanno a mettere a repentaglio anche la salute pubblica. Di recente in California diversi attacchi ransomware hanno bersagliato addirittura gli ospedali per cui tali strutture si sono viste costrette a un ritorno al cartaceo, rallentando non solo la burocrazia ma anche l'erogazione del servizio stesso.

Alcuni esperti hanno provato a ricostruire anche l'evoluzione del cybercrimine e hanno provato anche a scoprire qual è stato l'attacco hacker più grande della storia.