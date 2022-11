A New York compare enorme pubblicità nel cielo, ma i cittadini si infuriano

Una pubblicità gigante che sventola sopra lo skyline della vostra città potrebbe portare una grande visibilità al prodotto sponsorizzato, ma anche le ire degli abitanti che vivono al di sotto. Questo è quello che è infatti successo a New York recentemente, quando numerosi droni hanno formato la scritta "Candy Crush".

Secondo Fernanda Romano, chief marketing officer del famoso gioco per smartphone, lo spot aveva lo scopo di celebrare il decimo anniversario del titolo trasformando "il cielo nel più grande schermo del pianeta". Tuttavia, lo sforzo pubblicitario - avvenuto sul fiume Hudson a New York City - non è stato sicuramente apprezzato da parte dei cittadini.

Ed è stato addirittura definito "offensivo per i newyorkesi, per le nostre leggi locali, per la sicurezza pubblica e per la fauna selvatica", così come ha dichiarato il senatore dello stato Brad Hoylman. "Penso che sia scandaloso rovinare lo skyline della nostra città per il profitto privato." Allo stesso modo, gli utenti di Twitter sono rimasti ugualmente sconvolti dalla spudorata trovata di marketing.

La compagnia dietro lo spettacolo, chiamata Pixis, ha lanciato i droni dal Liberty State Park del New Jersey per evitare di attraversare New York, dove le regole per questi tipi di spettacoli di luci sono molto più restrittive. Insomma, lo sgomento del pubblico non è inatteso e purtroppo scelte di marketing simili, che occuperanno il cielo e lo spazio, saranno sempre più utilizzate in futuro.

C'è addirittura chi vuole mettere le pubblicità nei nostri sogni.