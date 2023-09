New York continua a sprofondare: la situazione peggiora

In un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Science Advances, emergono dei dati decisamente preoccupanti che sembrano descrivere uno scenario apocalittico. Una delle città più famose e importanti del mondo è in serio pericolo.

Come già vi avevamo detto pochi mesi fa, New York sta sprofondando a causa dei suoi grattacieli. Tuttavia, non pare esserci una rapida e decisa soluzione per la situazione oramai critica. Ad aggravare le cose ci pensa un recente report della Nasa stessa.

A seguito di diverse e approfondite analisi come ad esempio la mappatura dei movimenti verticali del terreno realizzata dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa e dalla Rutgers University che ha collaborato con l’Agenzia Spaziale europea, si evince come la causa principale sia (neanche a dirlo) l’uomo.

Grazie a svariate rilevazioni satellitari effettuate tra il 2016 e il 2023, emerge come la bonifica dei terreni abbia reso il suolo meno compatto, esponendolo maggiormente all’enorme peso degli edifici e dei grattacieli. A dire il vero, è opportuno sottolineare come parte di tali movimenti sia causata da un peculiare processo naturale.

Circa 24.000 anni fa un'enorme calotta glaciale si estendeva sotto gran parte della Grande Mela, compresa l’area oggi conosciuta come Albany, nello stato di New York. Con il trascorrere dei secoli, lo stesso mantello terrestre si è via via adattato, modificandosi inesorabilmente.

Senza considerare la nuvola nera che circonda New York e venendo ai risultati dello studio, i dati appaiono sempre più preoccupanti.

Se nell'area metropolitana di New York il suolo si sta abbassando mediamente di 1,6 millimetri all'anno, è possibile registrare diversi picchi di di 4,6 millimetri sotto l'Arthur Ashe Stadium, ovvero il principale stadio di tennis degli Us Open e 3,7 millimetri sotto la pista del celebre aeroporto LaGuardia.

"Abbiamo prodotto una mappa così dettagliata del movimento verticale del terreno nell'area di New York City che sono emerse caratteristiche mai notate prima", afferma Brett Buzzanga, uno dei principali autori della ricerca.