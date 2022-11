Lo Stato di New York ha dichiarato questa casa legalmente infestata

Sappiamo che - scientificamente parlando - fantasmi ed entità simili non esistono. Moltissimi di questi casi hanno infatti una spiegazione razionale (come la storia di questo appartamento), mentre altre volte sono semplicemente delle voci che alimentano la superstizione, come ad esempio questa casa di New York considerata "legalmente" infestata.

Tutto ebbe inizio nel 1970 quando Helen e George Ackley si trasferirono in una casa a Nyack, New York, che poi scoprirono - almeno secondo quanto affermato da loro - essere infestata dai fantasmi. L'abitazione divenne tristemente famosa nel quartiere e, dopo due decadi, la coppia di coniugi decise di venderla.

Venne acquistata da Jeffrey e Patrice Stambovsky (che al momento dell'acquisto non conoscevano la nomea sulla residenza) e, una volta conosciuta la storia, decisero di ritirarsi dall'accordo... nonostante avessero già versato un primo acconto. A questo punto gli Ackley non vollero restituire la caparra, nonostante avessero nascosto queste informazioni, portando gli Stambovsky a fargli causa.

In tribunale, lo Stato di New York ha affermato che la possibile "presenza spiritica" - che a sua volta avrebbe influito sul valore di vendita della proprietà - doveva essere divulgata dall'acquirente. In poche parole gli Ackley avevano il dovere di avvisare gli Stambovsky della reputazione della loro abitazione. La casa, quindi, è stata dichiarata "ufficialmente infestata".

In molti stati, come quello di New York, il venditore deve dichiarare al compratore tutte le informazioni capaci di influire negativamente sul valore di rivendita. Si tratta di luoghi in cui, ad esempio, si sono verificati eventi stigmatizzanti come omicidi, morti sospette, attività criminali o, come in questo caso, numerosi voci sulla presenza di fantasmi.

Poiché l'abitazione nella zona è sfortunatamente conosciuta come infestata, il suo valore è sensibilmente più basso rispetto a una casa dello stesso tipo, creando una conseguente perdita al portafoglio di ogni possibile compratore. Insomma, un po' come la metafora pirandelliana dello iettatore, questa casa di New York ha dovuto ricevere la "patente" di infestata.