A New York esiste una formica 'aliena' che non si trova in nessun luogo della Terra

Sul nostro pianeta esistono più di 10.000 specie di formiche conosciute, ma un esemplare molto particolare, nonché specie sconosciuta alla scienza, è stato trovato dai biologi nelle mediane di Broadway tra la 63a e la 76a strada a New York. Sì, avete letto bene.

L'insetto sembra provenire dall'Europa, ma finora gli scienziati non sono stati in grado di confrontarla con nessuna delle specie conosciute (che, a proposito, sono guidate da un unico, grande, cervello). "È nuova per il Nord America e crediamo che lo sia anche per il mondo intero", ha dichiarato al New York Post il biologo Rob Dunn. La formica non ha ancora un nome scientifico, ma è stata affettuosamente soprannominata "Manhatt Ant".

Molto probabilmente la creatura si è adattata per sopravvivere all'ambiente urbano di New York... e non sarebbe la prima volta che una specie unica venga trovata all'interno delle affollate strade della Grande Mela. La selezione naturale ha infatti lasciato spazio agli animali che possono prosperare nella giungla urbana e, con un tempo sufficiente, queste creature hanno formato a loro volta nuove specie.

Dunn, pensate, si è imbattuto per caso nella "Formica di Manhattan" durante una pause dalle lezioni alla Columbia University. Il suo laboratorio ora sta indagando ulteriormente sull'insetto: finora hanno scoperto che le formiche di New York hanno una maggiore concentrazione di carbonio nei loro corpi, probabilmente indicativa di una dieta ricca di sciroppo di mais.

Nel frattempo, sapete che per ogni persona nel mondo esistono 2.5 milioni di formiche?