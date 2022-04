New York, giro di vite sul mining di criptovalute: arriva lo stop per due anni?

L’Assemblea dello Stato di New York avrebbe intenzione di impedire tutte le operazioni di mining di criptovalute nelle centrali elettriche dismesse dello stato. La proposta, presentata da Anna Kelle, mira a ridurre le emissioni di gas serra e mettere in pausa l’estrazione di monete virtuali.

Nello specifico, il disegno di legge chiede una modifica alla legge statale sulla conservazione ambientale, per stabilire una moratoria sulle operazioni di mining di criptovalute che utilizzano i sistemi proof-of-work. Lo stop, nello specifico, sarebbe di due anni, nel corso del quale il Dipartimento per la Conservazione Ambientale di New York dovrebbe studiare gli impatti ambientali delle operazioni di mining esistenti e sulle proposte arrivate.

Kelles afferma che questo giro di vite è necessario per ridurre l’inquinamento: le strutture che effettuano il mining, infatti, come noto richiedono un’enorme quantità di energia elettrica per alimentare i computer. Proprio per questo motivo la maggior parte delle operazioni avvengono in vecchie centrali elettriche, il tutto a discapito dell’ambiente. A ciò inoltre si aggiunge la questione dei rifiuti elettrici: la deputata infatti sottolinea come i miner utilizzino computer basati sugli ultimi processori ed ogni qualvolta li sostituiscono producono rifiuti elettronici in quantità importante.

Proprio qualche mese fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia di una centrale a carbone riattivata per il mining di Bitcoin: nell’area, in Montana, l’inquinamento è schizzato del 5000% dopo il via alle operazioni.

Alcuni studi effettuati qualche anno fa hanno anche cercato di calcolare la quantità di rifiuti elettronici prodotta dal Bitcoin per ogni transazione.