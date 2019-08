Il New York Police Depart starebbe raccogliendo DNA dalle persone senza dirlo

Un'inchiesta del New York Times afferma che il dipartimento di polizia di New York starebbe accumulando un enorme database di DNA, con migliaia di profili genetici. I campioni di DNA sarebbero ottenuti da detenuti e persino da persone che sono state semplicemente interrogate.

La pratica ha colpito l'opinione pubblica e solleva interrogativi sui diritti alla privacy e sulle libertà civili, soprattutto perché i poliziotti avrebbero raccolto alcuni di questi campioni di DNA senza nemmeno avvertire i soggetti di quel che stava avvenendo, raccogliendo il materiale da oggetti come tazze da caffè, sigarette e bordi di bottigliette d'acqua.



Particolarmente eclatante, secondo il Times, è un campione prelevato da un dodicenne, raccolto da una cannuccia dopo che il giovane aveva semplicemente parlato con la polizia nel 2018.



Il capo dei detective del NYPD (New York Police Department) Dermot F. Shea ha riferito al Times che la polizia non stava semplicemente "indiscriminatamente raccogliendo DNA. Se lo facessimo, sarebbe un database di milioni e milioni."



Gli avvocati per le libertà civili stanno ora lavorando per sfidare i metodi del NYPD, sulla base della violazione del Quarto Emendamento, che la pratica infrangerebbe. Un evento del genere, inoltre, erode la fiducia nella polizia, specialmente quando anche coloro che non hanno commesso un crimine vengono sottoposti a questo campionamento indiscriminato di DNA.