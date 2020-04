A New York si stanno sposando in videochiamata su Zoom

Il Coronavirus sta creando problemi sotto parecchi punti di vista. Ci sono infatti molti aspetti della nostra vita quotidiana che vengono messi in discussione e spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanti "grattacapi" possono sorgere. Ebbene, avete pensato a come si potrebbe fare per i matrimoni? Beh, gli americani sì.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e da Engadget, a New York adesso è possibile sposarsi tramite videochiamata. Infatti, il Governatore Andrew Cuomo ha scritto su Twitter: "Sto emettendo un ordine esecutivo che consente ai newyorkesi di ottenere da remoto una licenza di matrimonio e agli impiegati di svolgere cerimonie tramite videoconferenza". Insomma, le coppie ora possono decidere di sposarsi tramite piattaforme come Zoom.

Ci sono chiaramente delle persone che avevano pianificato di sposarsi in questo periodo, ma purtroppo la situazione attuale ha costretto a rimandare tutto. Per questo motivo, si è deciso di dare una possibilità di scelta alle coppie, in modo che possano sposarsi tramite una videochiamata su Zoom (Cuomo ha fatto esplicito riferimento a questa piattaforma) oppure altri servizi analoghi.

Si tratta di una situazione inedita, che suscita ovviamente opinioni contrastanti, tra chi apprezza la possibilità di scelta e chi afferma che non sia la stessa cosa e che è meglio aspettare.