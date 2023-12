Il New York Times fa causa ad OpenAi e Microsoft: 'chatbot hanno violato copyright'

Storica azione legale nei confronti dell’intelligenza artificiale. Il New York Times ha infatti annunciato di aver citato in causa OpenAI e Microsoft per presunta violazione del copyright, in quanto avrebbero utilizzato milioni di articoli per addestrare i chatbot che a detta del Times “ora competono con i giornali”.

Come si legge direttamente nel lungo articolo pubblicato dal New York Times, che sta già facendo il giro del mondo, l’editore chiede miliardi di Dollari in “danni statuari e reali” e lo stop all’utilizzo del materiale coperto da copyright per l’addestramento dei chatbot come ChatGPT e dei relativi modelli multimodali.

La causa potrebbe stabilire un precedente molto importante, ed arriva non solo a pochi giorni dall’approvazione dell’AI Act dell’Unione Europea che rappresenta il primo pacchetto normativo nei confronti dell’IA, ma anche a poche ore di distanza dalle indiscrezioni secondo cui Apple vorrebbe stringere degli accordi con i principali editori USA per utilizzare gli articoli per il training dell’intelligenza artificiale generativa su cui starebbe lavorando.

Da parte di Microsoft e OpenAI, però, non sono arrivate risposte in merito.