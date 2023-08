Il New York Times potrebbe fare causa a OpenAI: a rischio la 'memoria' di ChatGPT

Solo pochi giorni fa, il New York Times si era scagliato contro l'IA con una modifica delle condizioni di utilizzo del suo sito, che proibiva qualsiasi forma di data scraping tra i suoi articoli. Ora, però, pare che il giornale americano sia pronto ad andare ben oltre, arrivando a fare causa ai creatori di ChatGPT, la startup OpenAI.

La notizia arriva da NPR, che afferma di averla ricevuta da due persone direttamente coinvolte nella questione. Secondo il sito web nordamericano, gli avvocati del New York Times starebbero valutando le basi legali per una denuncia contro OpenAI per violazione della proprietà intellettuale, in riferimento alle procedure di data scraping utilizzate per gli articoli del giornale newyorkese.

Per la verità, sono ormai diverse settimane che il New York Times sta trattando con OpenAI per un accordo grazie al quale la startup della Silicon Valley possa ottenere il "via libera" per l'utilizzo di tutta la produzione del giornale come materiale di apprendimento per ChatGPT e per i suoi altri progetti IA. Le trattative, però, sarebbero finite male e il NYT starebbe ora considerando un'azione legale contro Sam Altman e soci.

Secondo le "gole profonde" che hanno contattato NPR, il giornale americano sarebbe preoccupato dalle capacità di risposta di ChatGPT a tutte le domande che vengono poste al chatbot da parte degli utenti umani. In particolare, i timori riguardano la capacità di ChatGPT di fornire notizie di attualità e breaking news qualora l'IA ricevesse la capacità di navigare sul web o avesse accesso ad un archivio di notizie ampio come quello del New York Times stesso. Per la verità, Bing AI ha già accesso al web, ma si è rivelato incapace (per il momento) di rispondere efficacemente alle domande degli utenti sulle questioni di attualità e politica.

Per questo, il Times vorrebbe verificare che OpenAI non abbia utilizzato i suoi articoli senza permesso per il training della sua IA. Qualora le indagini scoprissero un utilizzo indebito degli articoli del Times o di altro materiale coperto da copyright da parte di OpenAI, i giudici potrebbero disporre la distruzione dell'intero dataset di base di ChatGPT e delle altre IA sulla stessa falsariga.