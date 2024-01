Anche il New York Times cede all'IA: creato un team che supporterà i giornalisti

Il New York Times si è strenuamente opposto all'IA, intimando alle grandi compagnie al lavoro su dei modelli linguistici proprietari di non usare i propri articoli per addestrare i loro LLM. Ora, però, arriva la giravolta del giornale americano: anche il Times inizierà a sperimentare con l'uso dell'IA nelle sue Newsroom.

La notizia è stata riporta su Threads da Zach Seward, recentemente assunto dal New York Times per guidare le "iniziative IA" del giornale. Nel post, che trovate in calce, si legge che "stiamo costruendo un team al New York Times focalizzato sull'utilizzo in via di prototipo dell'IA generativa e di altre tecniche di machine learning per aiutare i giornalisti nel riportare le notizie e nella loro presentazione ai lettori. Le offerte di lavoro verranno pubblicate questa settimana e riguarderanno un ingegnere specializzato nel machine learning, un ingegnere del software, un designer e un editor. Per favore, spargete la voce".

Per ora, il Times non ha ancora pubblicato tutte le offerte di lavoro di cui ha parlato Seward, ma ha già delle posizioni vacanti per un direttore editoriale associato per le iniziative IA e per un editor senior legato a queste ultime. Secondo queste offerte di lavoro, i nuovi talenti verranno inclusi in un "team guidato dai direttori editoriali delle iniziative IA, che includerà colleghi con un mix di capacità nell'ingegneria, nella ricerca e nel design, che lavoreranno insieme nelle Newsroom".

Strano però che una misura del genere arrivi dalla testata che ha fatto causa a OpenAI e Microsoft per l'uso improprio dei suoi articoli nel training dell'IA. Non a caso, il Times stesso ha riportato, in un memo, che "il nostro giornalismo sarà sempre svolto dai nostri giornalisti esperti, che si occuperanno di riportare le informazioni, di scrivere gli articoli e di editarli". L'IA, insomma, avrà solo un ruolo di supporto, anche se non è chiaro come verrà impiegata.