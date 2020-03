NewsGuard gratis fino a Luglio per combattere le fake news sul Coronavirus

La diffusione di bufale e fake news sulla pandemia di Coronavirus rappresenta uno dei problemi più gravi di questo periodo, insieme all'emergenza sanitaria. Per questo motivo, NewsGuard ha deciso di rendere gratuita la propria estensione per i browser fino al 1 Luglio, per consentire agli utenti di identificare rapidamente le fonti attendibili.

L'estensione può essere scaricata attraverso questo indirizzo e, come si legge nella descrizione, è compatibile con Chrome, Firefox, Edge e Safari. A seguito dell'installazione è possibile ottenere le valutazioni di NewsGuard accanto ai link sui motori di ricerca e nei feed sui social media.

L'analisi viene effettuata su oltre 4.000 siti da una serie di giornalisti qualificati che si basano su nove criteri giornalistici che svelano chi c'è dietro ad ogni sito, da chi è finanziato e se le pubblicazioni sono affidabili.

Nell'annuncio gli sviluppatori rammentano come l'estensione normalmente costa 2,95 Euro al mese, "ma in seguito alla crisi dovuta al Covid-19 abbiamo deciso di renderla disponibile gratuitamente fino al primo luglio, senza alcun vincolo per gli utenti" .

Per effettuare l'installazione basta semplicemente inserire l'indirizzo email nell'apposita casella, spuntare la casella e cliccare sl pulsante. Il sistema entrerà in azione automaticamente dopo il download. NewsGuard è disponibile sia su PC che su dispositivi mobili basati su iOS ed Android.