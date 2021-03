Nexo+ disponibile: tutto sul servizio di streaming italiano

Un servizio di streaming italiano, che punta in alto nel suo settore. Questa è l'idea dietro alla piattaforma Nexo+, che in questi giorni ha fatto parlare di sé anche all'estero.

In particolare, tutto è iniziato in seguito alla pubblicazione di un articolo di Variety, che ha annunciato l'approdo nel mondo dei servizi di streaming dell'azienda italiana Nexo Digital, che in genere produce e distribuisce contenuti dedicati agli spettacoli teatrali. L'annuncio è arrivato direttamente da Franco di Sarro, CEO di Nexo Digital, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Variety.

Il lancio di Nexo Plus è già avvenuto in Italia, tanto che l'apposito sito Web ufficiale è già attivo. In quest'ultimo, si può leggere: "Nasce Nexo+, la piattaforma on demand per il tuo tempo libero di qualità. Arte, musica rock, pop e classica, opera, balletto, grandi eventi live, film premiati e i migliori documentari". Sembra che la piattaforma attualmente ospiti circa 1500 ore di contenuti dedicati a questi nove mondi. Per il resto, ci sono anche contenuti esclusivi.

I prezzi attualmente sono fissati a 9,99 euro al mese o 99,99 euro all'anno. Non manca un periodo di prova gratuito dalla durata di 7 giorni. Le partnership strette per il servizio di streaming vanno da quella con La Nave di Teseo a quella con il Far East Film Festival, passando per quella con Feltrinelli Real Cinema.

Per quel che concerne il catalogo di Nexo+, si strizza chiaramente l'occhio agli amanti degli spettacoli teatrali, ma non solo. Giusto per citare un contenuto di punta, troviamo "Honeyland" di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov.

I dispositivi compatibili con il servizio sono Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast/AirPlay, iOS, Android, macOS, Windows e Chrome OS.