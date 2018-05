Next@Acer: le immagini esclusive dalla presentazione newyorkese

Acer punta sempre più forte sul gaming. La dimostrazione è l’evento Next@Acer, appena conclusosi a New York, dove l’azienda di Taiwan ha mostrato i nuovi notebook Predator Helios, i PC da gioco Orion e Nitro e nuovi monitor dedicati ai giocatori.

Il keynote ha visto protagonista Jason Chen, CEO di Acer, che ha mostrato ai giornalisti presenti, provenienti da tutto il mondo, tutte le novità che vedremo nei prossimi mesi. Non solo gaming però, perché ampio spazio è stato dato ai nuovi Chromebook e al nuovo Acer Swift 5. Buona parte della conferenza è stata comunque dedicata ai prodotti per i giocatori, dai nuovi notebook Predator Helios ai PC desktop Orion e Nitro, di cui parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni. Intanto, potete vedere qui le immagini che abbiamo scattato durante la presentazione e quelle dei nuovi dispositivi appena presentati, che arriveranno in Italia nei prossimi mesi.