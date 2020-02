Tra next-gen, TV, HDMI 2.1 e schede video - Replica Q&A Tech 10 febbraio 2020

Nella giornata odierna (lunedì 10 febbraio 2020) il canale Twitch di Everyeye.it ha ospitato una sessione di Q&A a tema tech in compagnia di Alessio Ferraiuolo (responsabile sezione Tech di Everyeye.it) e Francesco Fossetti.

Tra i vari argomenti affrontati, c'è stato modo di parlare di next-gen, televisori, HDMI 2.1 e schede video. Manca poco all'arrivo di Samsung Galaxy S20, quindi si è discusso anche in merito alla prossima gamma di smartphone dell'azienda sudcoreana. Un servizio interessante di cui si è parlato durante la diretta è NVIDIA GeForce Now. Evitando ulteriori spoiler, potete vedere la replica del Q&A Tech tramite il player presente qui sopra. Buona visione!

