L'NFC pronto ad evolversi: avrà un raggio d'azione maggiore. La roadmap 2028

L’NFC-Forum, ovvero il consorzio che supervisiona lo standard NFC, ha annunciato la roadmap con scadenza 2028 relativa all’evoluzione della tecnologia Near Field Communication che ormai è in uso su tutti i dispositivi d’elettronica.

Complessivamente, come si legge sul sito del’NFC Forum, le aree su cui ci si soffermerà sono cinque, così come le evoluzioni ed innovazioni:

Maggiore potenza per la ricarica wireless NFC: il consorzio evidenzia come l’attuale specifica di ricarica NFC offra fino ad 1 watt di potenza, ma l’obiettivo è portare la capacità fino a 3W; Portata aumentata: è sicuramente la novità più importante. L’NFC-Forum osserva che attualmente le connessioni NFC sono limitate ad un raggio di 5mm, ma il Forum sta esaminando distanze che vanno da quattro a sei volte le attuali. Secondo la roamap, anche un modesto aumento della portata renderebbe le transazioni e le azioni contactless più veloci e facili e migliorerebbe anche l’usabilità; Multiple Purpose Tap: si tratta di una funzione che migliorerà ulteriormente l’esperienza dell’utente contact-less, con il supporto a diverse azioni con un solo tocco. Nel comunicato sifa l’esempio della consegna di ricevute point-to-point, l’identificazione tramite carte fedeltà e l’emissione di biglietti viaggio; Modernizzazione della comunicazione da dispositivo a dispositivo: l’NFC-Forum parla anche di un sistema progettato per consentire agli smartphone abilitati con l’NFC di ottenere funzionalità Point-of-Sale (SoftPOS) per consentire ad aziende e privati di ricevere pagamenti ovunque; Espansione della capacità di NFC di condividere i formati di dati necessari per la sostenibilità: uno dei punti cardine della roadmap prevede che l’NFC consenta di condividere dati sulla composizione del prodotto e su come può essere riciclato.

Il direttore esecutivo del Forum, Mike McCamon, ha affermato che “la crescita esponenziale della tecnologia NFC è una testimonianza dell’approccio lungimirante dei nostri membri e della dedizione incrollabile all’innovazione”. Sulle nuove feature evidenzia come queste siano in grado di migliorare significativamente il modo in cui paghiamo e riceviamo pagamenti, ma anche di come le persone interagiscono con i brand e con i dispositivi e servizi.