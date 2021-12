Questo NFT vale 300.000 Dollari, ma è stato venduto a soli 3.000 per colpa di una virgola

Che gli NFT abbiano dei prezzi fluttuanti, e spesso sproporzionati rispetto al loro reale valore, lo sappiamo bene: basti pensare al caso del Non-Fungible Token di una scimmia in pixel art, che è stato venduto a ben 10 milioni di dollari. Oggi, invece, ci troviamo di fronte al caso opposto, cioè a una NFT venduta a molto meno del suo prezzo reale.

L'utente di OpenSea Maxnaut, infatti, ha riportato di aver venduto per sbaglio la sua Bored Ape, l'NFT che potete vedere in calce e che appartiene a una delle collezioni più famose e costose al mondo, al prezzo di 3.000 Dollari anziché di 300.000 Dollari. Più nello specifico, Maxnaut voleva vendere l'NFT per 75 Ether, ma per via di un errore di battitura il prezzo di vendita registrato è stato di soli 0.75 Ether.

Prima che Maxnaut potesse correggere l'errore, qualcuno aveva già comprato l'NFT, causandogli così una perdita enorme, pari a 74.25 Ether o all'incirca 297.000 Dollari. Con ogni probabilità, secondo Maxnaut, l'NFT è stato comprato da un bot con il compito di scandagliare il marketplace dove il token è stato venduto, OpenSea, alla ricerca di offerte vantaggiose.

Maxnaut è stato anche intervistato da CNET, e ha dichiarato: "Come è successo? Un calo di concentrazione, credo. Vendo molti oggetti ogni giorno, e probabilmente non stavo facendo attenzione. Ho visto subito l'errore e ho cliccato immediatamente per modificarlo, ma un bot mi aveva già mandato un'offerta con più di 8 ETH di gas fees, quindi l'acquisto è stato fatto istantaneamente ancora prima che potessi modificare il prezzo. Così, più di 250.000 dollari sono spariti". Insomma, è stata tutta colpa di un calo di attenzione da parte dell'utente.

A peggiorare le cose vi è il fatto che Maxnaut non potrà riavere i propri soldi indietro, perché la transazione è avvenuta nel rispetto delle regole di OpenSea. Nonostante la perdita economica, Maxnaut non sembra volersi tirare indietro dal commercio di NFT: "A volte sbagli, fai un cattivo acquisto, mandi Ether ad un portafoglio sbagliato, oppure sbagli a inserire un prezzo. Succede. Ma lasciare che ciò occupi la tua mente per più di un secondo dopo che non puoi più far nulla per cambiare l'accaduto non fa altro che causarti il doppio del dolore", ha commentato l'utente su Twitter.

Intanto, comunque, molti sono ancora scettici sul mondo degli NFT: per esempio, l'attore Keanu Reeves si definisce un "Hodler" di Criptovalute.