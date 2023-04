NFT, arriva la prima condanna per plagio: una nuova epoca per i token non-fungibili?

Benché il mercato NFT sia ormai solo un'ombra di quello che era in passato, un nuovo, importantissimo sviluppo potrebbe finalmente dargli uno scossone. Nelle scorse ore, infatti, un giudice californiano ha finalmente stabilito che il plagio di un token non fungibile è reato, condannando alcuni artisti che hanno copiato le famose Bored Ape.

Il giudizio arriva al termine di uno scontro che ha visto Yuga Labs, i creatori degli NFT Bored Ape Yacht Club, citare in causa gli "artisti concettuali" Ryder Ripps e Jeremy Cahen per violazione di copyright. I due artisti, nel 2022, avevano creato una collezione definita "parodia di Bored Ape Yacht Club", che però era semplicemente composta dagli stessi NFT di Yuga Labs "specchiati".

Ripps e Cahen speravano di utilizzare il Primo Emendamento della Costituzione Americana per tutelare il loro lavoro, ma il giudice che si è occupato del loro caso ha adottato una visione ben diversa, concludendo la sua sentenza dicendo che "il lavoro degli accusati e la loro vendita di NFT RR/BAYC [questo il nome della collezione di Ripps e Cahen; ndr] non è più artistico della vendita di una borsa contraffatta sul web".

La posizione di Yuga Labs sul caso era che i due artisti che ha denunciato stessero cercando di fare profitti ingannando i compratori e vendendo degli artwork del tutto simili a quelli di Bored Ape Yacht Club ad una frazione del prezzo degli originali, sfruttando la "confusione" degli utenti a riguardo per fare denaro facile. La posizione dell'azienda sembra essere dunque stata accolta dal giudice che si è occupato del caso, mentre non sappiamo se Ripps e Cahen ricorreranno in altre sedi contro il giudizio.

Ciò che è certo, però, è che la conclusione del processo mette in allerta tutti gli NFT-copia e i tentativi di plagio di altri token non-fungibili sul web. Proprio Yuga Labs, che detiene alcune delle icone NFT più note al mondo, potrebbe infatti farsi forte del successo giudiziario per iniziare una serie di altre dispute legali con creator che hanno sfruttato indebitamente e per profitto i suoi lavori.