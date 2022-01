Gli NFT arrivano su Facebook ed Instagram? Meta ci pensa e studia come integrarli

Un nuovo rapporto pubblicato dal Financial Times riferisce che Meta starebbe studiando la possibilità di consentire agli utenti di Facebook ed Instagram di creare, mostrare e vendere NFT direttamente sui social network.

Come osservato dal quotidiano finanziario, qualora il piano dovesse andare in porto, si tratterebbe della più grande rivoluzione per il fiorente mercato degli NFT, che diventerebbero in questo modo un prodotto mainstream al 100%.

Il Financial Times però frena gli entusiasmi dei fan dei Token Non-Fungibili e spiega che il piano è ancora "nelle fase iniziale e potrebbe cambiare" in corsa. Nell'articolo si legge che i team di Facebook ed Instagram starebbero preparando una funzionalità per consentire agli utenti di impostare gli NFT come immagini del profilo, ma anche su un sistema per consentire di crearne di nuovi. Meta però starebbe anche riflettendo sulla possibilità di "lanciare un marketplace in cui gli utenti possono acquistare e vendere NFT".

Non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno, visto che proprio di recente il CEO di Instagram aveva parlato degli NFT in termini positivi ed aveva spiegato che la sua società sta "valutando attivamente gli NFT per capire come renderli più accessibili ad un pubblico più ampio".

Insomma, se credevate che il possibile arrivo delle Crocs nel Metaverso fosse tutto, preparatevi perchè in futuro le nostre immagini profilo dei social potrebbero essere NFT.