Achille Lauro, all'asta la sua 'SUPERART' di NFT d'autore

Nonostante i dati che evidenziano un crollo del mercato degli NFT nel Q3 del 2022, sono tantissimi i brand e le star che, negli ultimi mesi, si sono interessate ai non-fungible token. Tra i tanti, anche il celebre cantante italiano Achille Lauro, promotore del suo personalissimo progetto "NFT live SUPERSTAR".

In pratica, tale progetto vede la messa all'asta di cinque opere digitali che tra il 5 e il 6 novembre 2022 sarà possibile acquistare sul sito crypto.com. Tutto il ricavato derivante dalla vendita delle opere sarà devoluto in beneficenza, ai membri dell'associazione Comitato Maria Letizia Verga, dedita alla cura e allo studio della leucemia del bambino.

Chiunque deciderà di comprare le opere, dunque, darà il suo contributo per una giusta causa, aiutando tantissimi bambini e neonati affetti da leucemia. Inoltre, i vincitori delle aste avranno anche la possibilità di incontrare Lauro dal vivo, in un evento esclusivo che si terrà il 14 novembre alla torre di PwC Italy a Milano.

Questi NFT, creati nel corso dell'ultimo tour dell'artista, saranno poi anche esposti all'interno della metaverse experience "Directed by Achille Lauro", insieme ad altri oggetti che hanno segnato la carriera del cantante, come ad esempio gli iconici abiti indossati durante le sue esibizioni al Festival di Sanremo.

Un progetto sicuramente utile ed encomiabile, dunque, che dimostra ancora una volta il rinnovato e generale interesse per il mercato dei non-fungible token. Nel frattempo, se siete interessati all'argomento e siete anche fan de Il Trono di Spade, sarete sicuramente interessati all'arrivo degli NFT ufficiali di Game of Thrones previsto per questo inverno.