NFT con la bandiera dell'Ucraina raccoglie 6,7 milioni di Dollari: successo per UkraineDAO

Mentre arrivano indiscrezioni secondo cui negli USA gli NFT potrebbero essere considerati titoli azionari, l’organizzazione UkraineDAO ha annunciato che un Token Non Fungibile raffigurante la bandiera dell’Ucraina ha raccolto la bellezza di 6,7 milioni di Dollari.

L’iniziativa è stata lanciata da UkraineDAO che è sostenuta da una militante delle Pussy Riot. Secondo quanto riportato, la vendita avrebbe attirato oltre 3mila contributi individuali nel giro di 72 ore, per un totale di 2.258 Ethereum.

UkraineDAO ha spiegato che i fondi saranno girati alla campagna “Come Back Alive”, che è stata lanciata negli scorsi giorni per supportare l’esercito ucraino.

L’NFT in questione contiene una generica bandiera blu e gialla dell’Ucraina, ma a differenza di quelli di cui abbiamo parlato negli scorsi mesi, i compratori possono condividerne il possesso con contributi che vanno da 0,00001 e 44 Ethereum, vale a dire tra 0,03 e 128mila Dollari. Coloro che partecipano e contribuiscono riceveranno anche percentuali in criptovaluta sulle vendite future del file. L’associazione UkraineDAO però ha invitato i proprietari a mantenere l’opera per ricordare “le continue esigenze umanitarie del nostro mondo”.

Nella giornata di ieri, abbiamo riportato la notizia di un NFT da 200mila Dollari donato per sostenere l'Ucraina. Le criptovalute sono diventate centrali in questo conflitto europeo.