NFT, blockchain e videogiochi? Insieme 'sono un incubo', secondo uno sviluppatore

Nonostante il mercato degli NFT stia vivendo un pessimo momento, con un calo delle vendite e dei prezzi medi, sembra che ormai i token non-fungibili siano un argomento di interesse per moltissime aziende. In particolare, pare che diversi studi videoludici guardino agli NFT e alla blockchain con interesse.

In effetti, i presupposti per un utilizzo legato al gaming della blockchain sembrano ormai esserci tutti: per esempio, pochi giorni fa GameStop ha avviato il suo marketplace NFT, mentre alcuni giochi legati alla blockchain, come Axie Infinity, sono dei successi globali. Sfortunatamente, come dimostra la reazione dei fan all'implementazione degli NFT in STALKER e nei giochi di Ubisoft, Square Enix e SEGA, la community videoludica non sembra ancora volerne sapere di avere a che fare con i token non-fungibili.

Alle perplessità dei videogiocatori, però, sembrano ora essersi unite anche quelle di alcuni sviluppatori. Negli scorsi giorni, per esempio il CEO di Rogue Snail Mark Venturelli, a capo dello studio dietro il GDR "alla Diablo" Relic Hunters Legend, ha tenuto un lungo discorso contro l'uso degli NFT nel settore del gaming di fronte ad una platea di sviluppatori al Brazil International Games Festival.

Nello specifico, Venturelli ha spiegato che "Questo discorso non riguarda il futuro del game design, ma quello dei trend dell'industria. Per questo, volevo che questo panel si chiamasse "Perché gli NFT sono un incubo". Sfortunatamente, gli organizzatori non mi hanno permesso di cambiare il nome, ma sono d'accordo con i contenuti del discorso".

Il problema principale dell'implementazione degli NFT nel gaming, spiega Venturelli, è che essi sono quasi sempre legati a sistemi play-to-earn, e "[convincere gli utenti che possono guadagnare giocando ai videogiochi] crea delle aspettative così bizzarramente lontane dalla realtà che, infine, nei giochi che usano queste meccaniche si formano dei gruppi organizzati di giocatori che usano il prodotto per guadagnare e che spingono tutti gli altri ad allontanarsi. È quello che già succede con i giochi online con un'economia interna, come EVE o Runescape: dei gruppi organizzati distruggono i giocatori singoli".

Venturelli continua spiegando che "tu sei un giocatore qualsiasi, vuoi giocare per divertirti, e poi magari desideri vendere quello che hai ottenuto nelle missioni: i tuoi oggetti non valgono niente. Valgono frazioni di un centesimo, il che ti fa sentire completamente privo di potere. La tua fantasia e la tua possibilità di avere un impatto sul mondo di gioco come individuo non esistono più, perché tutto è controllato da questi gruppi organizzati di giocatori".