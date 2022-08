NFT Bored Ape a rischio: liquidazione in massa in arrivo, prezzi a picco?

Sono tempi decisamente duri per gli NFT: tra i licenziamenti di OpenSea, il calo delle vendite e il deprezzamento delle criptovalute, il settore dei token non-fungibili ha vissuto un calo senza precedenti. Oggi, a peggiorare le cose potrebbe essere la liquidazione in massa degli NFT Bored Ape da parte di un DAO.

BendDAO, un servizio di prestiti peer-to-peer che permette agli utenti di ottenere Ethereum in prestito offrendo come "collaterali" i propri NFT, infatti, sta lentamente andando in bancarotta. Di solito, chi si serve del DAO usa come collaterali degli NFT di valore molto superiore a quello dei token prelevati: in media, infatti, la somma ottenuta in prestito è pari al 30-40% del floor price della collezione di NFT da cui proviene il collaterale.

Tuttavia, con la contrazione del settore crypto (e dunque anche di quello NFT) degli ultimi mesi, i floor price sono scesi vertiginosamente, portando molti dei prestiti contratti da BendDAO a finire nella cosiddetta "Danger Zone", ossia una forbice di valore per cui il prezzo del collaterale è minore di quello dei token forniti in prestito all'utente.

In questo caso, BendDAO ha un protocollo che mette all'asta gli NFT-collaterali per auto-tutelarsi da perdite eccessive. Una volta compreso il funzionamento di questo processo, però, dobbiamo capire cosa c'entrino gli NFT Bored Ape: ebbene, pare che BendDAO detenga, come collaterali di alcuni suoi clienti, ben 272 NFT della collezione Bored Ape, ovvero il 2,72% dell'intera collezione.

Di questi 272 NFT, al momento 45 sono pericolosamente vicini alla "Danger Zone" e potrebbero essere messi all'asta già nelle prossime ore. Un'asta di questa portata, che avrebbe un valore di circa 5,3 milioni di Dollari, potrebbe però avere ripercussioni su tutta la collezione BAYC, spingendo tutti i token che la compongono a perdere ulteriormente di valore, facendo entrare altri NFT di BendDAO nella "Danger Zone" e innescando così nuove vendite.

Insomma, se davvero BendDAO dovesse iniziare a vendere i propri NFT della collezione Bored Ape, si potrebbe innescare una "corsa al ribasso" per i token, che potrebbe colpire tanto i collezionisti quanto gli altri DAO, causando un repentino abbassamento di prezzo per tutte le "scimmie" di Yuga Labs. Più in generale, è possibile che ciò causi una contrazione del mercato dei token non-fungibili su scala più ampia, vista la preminenza di Bored Ape Yacht Club nel settore NFT.