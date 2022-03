Gli NFT Bored Ape Yacht Club crescono: Yuga Labs annuncia la criptovaluta ApeCoin

Grandi cambiamenti sono in corso nel mondo degli NFT: dopo l'acquisto di CryptoPunks e Meebit da parte di Yuga Labs, lo studio che ha creato la collezione Bored Ape Yacht Club, pare infatti che proprio Yuga Labs stia per lanciare ApeCoin, la prima criptovaluta legata al mondo degli NFT BAYC.

La notizia, rilasciata direttamente dallo studio dietro le scimmie più note del mercato NFT, sembra essere legata al desiderio di espandere sempre di più l'ecosistema BAYC, poiché la nuova criptovaluta sarà il "token principale per tutti i nuovi prodotti e i nuovi servizi" offerti da Yuga Labs. Resta ovviamente da capire se ApeCoin sarà una valuta spendibile solo per l'acquisto di beni legati al mondo BAYC o se invece potrà essere utilizzata per comprare e vendere altri Token non-fungibili, che i già citati CryptoPunks e Meebits.

L'uso iniziale di ApeCoin sarà quello di una moneta in-game nel gioco Benji Bananas, il videogioco legato agli NFT BAYC sviluppato da Animoca Brands. Tuttavia, la criptovaluta potrebbe in futuro estendersi ad altri servizi, anche al di fuori di quelli di Yuga Labs, almeno nelle speranze dei creatori di NFT.

Per facilitare l'ingresso di ApeCoin tra le criptovalute "maggiori", i creatori di BAYC hanno anche reso la moneta totalmente indipendente da Yuga Labs: questa, infatti, sarà regolata non tanto dallo studio dietro a Bored Ape, ma da un DAO (Decentralized Autonomous Organization) guidato e controllato dalla comunità, i cui fondi deriveranno dalla vendita di ApeCoin sul mercato.

Nei piani di Yuga Labs, infatti, vi è l'idea di rilasciare un miliardo di ApeCoin per poi interrompere la "stampa" di nuovo denaro: ogni moneta venduta permetterà agli utenti di ottenere un voto nel DAO che la controlla. Le decisioni del DAO, infine, verranno messe in atto da una fondazione indipendente, la Ape Foundation, il cui board direttivo comprende i fondatori di Yuga Labs e di Animoca Brands.

Inizialmente, comunque, pare che il DAO effettuerà ingenti spese per creare un ecosistema attorno ad ApeCoin, che dovrebbe comprendere un videogioco appositamente sviluppato, degli eventi online e dal vivo e la produzione di merchandise. Infine, la roadmap proposta dal DAO prevede anche la creazione di un marketplace indipendente di NFT. Intanto, proprio Yuga Labs ha donato due milioni di Dollari all'Ucraina in segno di supporto al Paese nella sua lotta contro l'invasore russo.