Gli NFT conquistano anche il fotogiornalismo: Associated Press lancia il suo marketplace

Di recente gli NFT hanno conquistato Ozzy Osbourne, ma a quanto pare lo storico frontman dei Black Sabbath non è stato l'unico ad essere stato contagiato da questo nuovo trend. L'Associated Press infatti ha annunciato che presto sarà disponibile un suo marketplace in cui venderà sotto forma di NFT le fotografie scattate dai suoi fotoreporter.

Questo progetto sarà avviato in collaborazione con una società chiamata Xooa. Le due compagnie insieme lanceranno un negozio di NFT per permettere ai collezionisti di "acquistare il pluripremiato fotogiornalismo storico e contemporaneo dell'agenzia di stampa", con gli NFT che saranno distribuiti a prezzi definiti "inclusivi e con forbici ampie".

Il sistema sarà basato sulla blockchain Polygon, che è "rispettosa dell'ambiente" e gli NFT "includeranno un ricco set di metadati originali" per permettere agli acquirenti di ottenere tutte le informazioni sulla data in cui sono state scattate le fotografie e dove. La prima collezione sarà lanciata il prossimo 31 Gennaio 2022, e comprenderà NFT con foto di "spazio, clima, guerra ed altri immagini che metteranno in luce il lavoro di specifici fotografi dell'Associated Press".

L'approccio dell'AP è diverso rispetto a quello adottato da altre testate: Quartz e New York Times ad esempio hanno venduto di recente delle copie dei loro articoli sotto forma di NFT. A giudicare da quanto emerso, però, gli NFT dell'Associated Press non saranno in alcun modo collegate al metaverso.

Di recente anche dalla Cina è arrivata la notizia che Xinhua pubblicherà degli NFT di notizie commemorative.