NFT, c'è anche Melania Trump: l'ex-First Lady lancia una piattaforma su Solana

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Francesco Facchinetti nel mondo degli NFT, anche l'ex First Lady USA, Melania Trump, si lancia nel mercato con una piattaforma basata sulla velocissima blockchain Solana.

L'amore di Melania Trump per l'arte non è certo una novità. Questa nuova deriva artistica e professionale però potrebbe avere degli sviluppi a dir poco interessanti. Non si tratta, infatti, della vendita di una manciata di NFT, ma di una vera e propria piattaforma.

Il primo lavoro che sarà possibile ammirare prende il nome di "Melania's Vision" e si tratta di un NFT creato da Marc-Antoine Coulon, il cui soggetto è proprio la moglie del tycoon statunitense con un messaggio in sottofondo. In edizione limitata, il primo pezzo da collezione avrà un costo di 1 SOL, poco più di 180 dollari al cambio attuale.

Oltre alla pubblicazione regolare di NFT, Melania Trump ha preannunciato l'arrivo di un'asta di rilevanza storica per gennaio 2022 di natura ibrida, con lavori digitali e reali.

Naturalmente, non poteva mancare un collegamento con l'iniziativa benefica BE BEST, nata proprio per volontà dell'ex-First Lady: "Sono orgogliosa di poter annunciare la mia nuova piattaforma per gli NFT, che incarna la mia passione per l'arte e sosterrà a filo diretto il mio impegno continuo per i bambini attraverso l'iniziativa BE BEST [...] Attraverso questa nuova piattaforma, forniremo ai bambini competenze informatiche, compresa una formazione specifica per programmazione e sviluppo di software, per sbocciare dopo che saranno usciti dalla comunità affidataria".