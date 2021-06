L'NFT della foto che ha ispirato Dogecoin è stato venduto per 4 milioni di Dollari

Mentre TIm Berners-Lee mette in vendita l'NFT del World Wide Web, arriva la notizia che il Non Fungible Token della fotografia che ha ispirato il Dogecoin è stato venduto per la somma record di 4 milioni di Dollari.

L'asta si è tenuta sul sito Very.Auction: nella descrizione dell'NFT si legge che si tratta "dell'immagine originale che ha dato il via a tutto" e ritrae lo Shiba Inu di nome Kabasu, che è stato fotografato dalla sua proprietaria lo scorso 13 Febbraio 2010.

"Dopo averla pubblicata sul suo blog personale nell'album 'A Passeggio con Kabosu' in cui erano presenti altre fotografie diventate famose, questa immagine ha ispirato il meme di Doge che ancora circola sul web. Nessuna immagine è più iconica di questa" si legge nella descrizione.

È indubbio che tutti i riferimenti vanno direttamente alla criptovaluta Dogecoin che è stata sponsorizzata da Elon Musk e che soprattutto durante l'anno in corso ha registrato una crescita del valore importante: nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a 0,3186 Dollari, in calo del 3,16% rispetto alla giornata di ieri.

L'utente che si è aggiudicato la fotografia, per una somma vicina ai 5 milioni di Dollari, ha effettuato il pagamento con 1.696,90 ETH. L'offerta è stata presentata l'11 Giugno, mentre l'asta era stata aperta il 31 Maggio.