NFT gratuito, come riscattare quello DC? La procedura, ma c'è la coda

Vi ricordate dell'iniziativa di DC Comics che offre un NFT gratuito? Ebbene, in queste ore non sono in pochi coloro che hanno ricevuto il tanto agognato voucher. Tuttavia, non esattamente tutti hanno ben capito qual è il metodo per riscattarlo. Per questo motivo, risulta interessante fare chiarezza sull'iniziativa.

Ebbene, se vi siete registrati al DC FanDome del 16 ottobre 2021, dovrebbe arrivare un messaggio di posta elettronica contenente un codice per riscattare l'NFT gratuito. Non è chiaro a quante persone sia arrivata l'e-mail nella giornata del 7 ottobre 2021, ma noi l'abbiamo ricevuta in serata e possiamo dunque confermarvi che il "drop" è effettivamente iniziato.

Arrivando al metodo per riscattare l'NFT, una volta annotato (o meglio dire, copiato) il codice, risulta necessario premere sul pulsante "CLAIM NOW", presente all'interno della mail ricevuta da DC Comics. In alternativa, basta collegarsi direttamente al portale ufficiale dedicato all'iniziativa NFT di DC (dovrete ovviamente in ogni caso avere a disposizione il codice del voucher).

A questo punto, ci sarà il momento della coda. Come potete ben immaginare, un buon numero di persone ha deciso di partecipare all'iniziativa promozionale. Per questo motivo, potreste dover attendere un periodo di tempo non indifferente (noi avevamo oltre 10.000 persone prima di noi, quindi abbiamo dovuto aspettare più di un'ora).

In ogni caso, una volta che la barra blu si sarà finalmente "caricata" del tutto, avrete modo di accedere per 10 minuti al portale che vi consentirà di ottenere l'NFT (dovrete premere sul pulsante "YES, PLEASE" per confermare il vostro interesse). In questo lasso di tempo, vi basterà registrare un account (verificando anche l'e-mail), eseguire il login a quest'ultimo, premere sul tasto "REDEEM AN NFT", inserire il codice ricevuto tramite posta elettronica e premere infine sul pulsante "REDEEM CODE".

Perfetto, arrivati a questo punto ce l'avete fatta: ora il sistema vi avvertirà del fatto che il vostro NFT è in fase di generazione e che quest'ultimo vi verrà "spedito" via e-mail una volta pronto. Se avete dubbi in merito al tutto, vi ricordiamo che potete fare riferimento al nostro approfondimento sul mondo degli NFT, che possiamo rapidamente definire come dei token crypto che certificano e danno valore a un elemento digitale.

Per il resto, DC Comics ha annunciato che i voucher verranno inviati anche nei prossimi giorni e che ogni persona che si è iscritta per ottenere un NFT gratuito lo riceverà, anche se per alcuni utenti potrebbe volerci più tempo. Per maggiori dettagli sull'iniziativa, potreste voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di DC Comics.