NFT, Keanu Reeves preferisce essere un HODLer di criptovalute

Dopo l'annuncio ufficiale del programma NFT Ubisoft Quartz, l'ultimo tassello del puzzle di questa nuova frontiera della blockchain è andato al suo posto e ora anche uno dei più grandi player del settore videoludico abbraccia questa tecnologia. Ma interessa davvero a tutti?

In una recente intervista con Alex Heath per The Verge, condotta in compagnia di Carrie-Ann Moss, Keanu Reeves ha risposto ad alcune domande riguardanti anche il mondo delle criptovalute e dei token non fungibili.

Il protagonista di Matrix e John Wick ha confermato di avere delle criptovalute, sebbene non abbia ancora avuto modo, o tempo, per capire cosa farne. A quel punto l'intervistatore gli spiega che questa posizione può essere assimilabile a quella di uno Hodler, termine con il quale si indicano i possessori di valute digitali che non hanno intenzione di impegnarle attivamente nel trading.

In seguito, però, la lente si è spostata sui Token unici, soprattutto l'annuncio dell'arrivo di una serie di NFT commemorativi di The Matrix Resurrections creati in collaborazione con Nifty. Heath ha posto particolare accento sulla caratteristica unicità di questi oggetti digitali, dei quali è possibile verificare e dimostrare autenticità e proprietà.

La risposta dell'apprezzato attore è stata una fragorosa risata, condita da un commento a margine piuttosto eloquente, poiché gli NFT sono "facilmente riproducibili". Reeves si riferisce al fatto che, in effetti, benché non si possa dichiarare autenticità e proprietà di uno di questi beni a meno che non lo si acquisti, trattandosi principalmente di materiale multimediale possono essere sempre salvati in locale, conservati, copiati e incollati in qualunque modo e senza limiti al di fuori della blockchain, come dimostrato anche dallo spregiudicato The NFT Bay per trovare gratis gli NFT, una "copia" del noto portale tracker di file torrent che invece mette a disposizione degli utenti una ricca collezione di copie di NFT famosi.