NFT in live streaming con Bombay Sapphire tra pochissimo: ecco come seguirlo

Si può davvero realizzare un NFT in diretta su Instagram? Bombay Sapphire lancia la sfida. A brevissimo partirà infatti il primo live show incentrato sulla creazione di un'opera digitale unica insieme alla community. Scopriamo come seguirlo.

Come recita il comunicato dell'azienda, "É possibile realizzare un’opera NFT* durante una diretta Instagram? Bombay Sapphire accende la scintilla creativa degli utenti, i quali interagiranno con

l’influencer Paolo Stella e l’artista Giuseppe Lo Schiavo, per realizzare un artwork digitale".

Si tratta di un esperimento artistico in diretta, il cui obiettivo è proprio la creazione di un'opera partecipativa in compagnia di Giuseppe Lo Schiavo e Paolo Stella. Il progetto, dal nome Behind the Canvas, si propone come nuova concezione di fare arte sul web.

L'appuntamento è per il 17 novembre 2021 alle ore 18.30 e la diretta partirà, come da indicazioni, proprio dai profili Instagram dell'artista Giuseppe Lo Schiavo e di Paolo Stella.

Un progetto interessante, che porterà sui nostri schermi un vero e proprio show per 40 minuti. Dal giorno 1 dicembre 2021, poi, sarà possibile visionare l'opera definitiva e partecipare all'asta su Makersplace, dal momento che si tratta a tutti gli effetti di un Non-Fungible Token.

Grande entusiasmo nelle parole di Chiara Pedraglio, Brand Manager per Bombay Sapphire, la quale ha affermato che "Dietro la tela bianca di Bombay Sapphire si nascondono due parole: creatività e partecipazione [...] Abbiamo percepito la necessità degli amanti dell’arte di usufruire di uno spazio in cui liberare la loro creatività, la volontà di lasciare un segno. Ecco perché abbiamo pensato a Behind the Canvas, un vero e proprio esperimento sociale in cui l’esperienza di Giuseppe Lo Schiavo, la competenza di Paolo Stella in materia e il fondamentale supporto della community di

Instagram daranno vita a un’opera collettiva".

Per scoprire in cosa consistono le opere d'arte non fungibili, consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sul significato degli NFT, ormai una solida realtà tra le tecnologie basate su blockchain.