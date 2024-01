NFT, luna di miele finita: anche X rimuove il supporto

A poco meno di due anni dall’implementazione del supporto agli NFT su Twitter/X, che potevano essere impostati come immagini profilo, la luna di miele sembra essere finita per i token non fungibili.

Nonostante il buon momento che sta attraversando il mercato delle criptovalute, come dimostrato anche dall’approvazione degli EFT per il Bitcoin da parte della SEC, la compagnia di Elon Musk ha rimosso il supporto agli NFT sul social network.

X ha anche rimosso tutti i riferimenti alla funzione dalla pagina di supporto ad X Premium, il livello di sottoscrizione che permetteva di accedere alla feature. Come osservato da TechCrunch, però, le persone che hanno impostato un NFT come immagine profilo continuano a visualizzare i token non fungibili al posto delle foto tradizionali: tuttavia, non è chiaro se X abbia intenzione di rimuoverli o meno.

Anche Instagram e Facebook, che avevano iniziato a testare la pubblicazione e visualizzazione di NFT, hanno interrotto il supporto ai token, un chiaro sintomo di come il trend sia ormai passato. I tempi in cui in molti erano pronti a puntare sugli NFT sembrano essere davvero molto lontani.



