NFT: meme ed elementi digitali venduti a cifre elevate, c'è Jack Dorsey

Nell'ultimo periodo c'è una nuova tendenza nel mondo digitale: gli NFT. Questi ultimi non sono altro che dei token crypto che fungono da "certificati" e consentono di verificare l'autenticità di un determinato elemento digitale. In parole povere, chi acquista ottiene un contenuto digitale "originale", che si tratti di un meme o di un tweet.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, l'ultimo grande nome in ordine temporale ad aver deciso di percorrere questa strada è Jack Dorsey. Sì, avete capito bene: il CEO di Twitter ha deciso di vendere un NFT. Non serve ragionare molto per comprendere quale elemento digitale di elevato valore sia in possesso di Dorsey: il primo tweet della storia di Twitter, pubblicato proprio da lui il 21 marzo del 2006. L'asta relativa all'NFT del tweet "just setting up my twttr", verificato e certificato dal suo creatore, è già partita. L'offerta più alta al momento è pari a 88888,88 dollari, ma probabilmente siamo solamente all'inizio.

Gli NFT esistono in realtà da un po' di tempo, tanto che si discute dell'argomento da diversi anni nel mondo tech. Tuttavia, questi token crypto basati sulla blockchain Ethereum, in grado di fatto di "dare valore" a un elemento digitale, hanno recentemente visto un "boom" in termini di popolarità. Oltre alla recente decisione di Jack Dorsey, che mette ulteriormente sotto i riflettori questo mondo, nelle ultime settimane gli NFT hanno particolarmente catalizzato l'attenzione all'estero (anche se si tratta di un argomento che non convince esattamente tutti).

Giusto per farvi degli esempi concreti, l'NFT dell'edizione anniversario relativa ai 10 anni di Nyan Cat è stato venduto all'equivalente di oltre 580.000 dollari. Non poteva poi mancare il meme "Deal with it", anch'esso al centro di un'apposita asta.