NFT, il mercato è crollato? Le cose non starebbero proprio così: i dati

Qualche giorno fa è stato pubblicato dal Wall Street Journal un report che indicava che il mercato NFT è crollato del 92% negli ultimi mesi, lasciando poche speranze per il suo futuro. In realtà, però, emerge oggi che il report sarebbe stato esagerato dai suoi redattori.

Nello specifico, stando a quanto riporta Tom's Hardware, il report del WSJ avrebbe operato un cherry-picking dei dati da utilizzare, scegliendo cioè solo quelle informazioni che più si avvicinavano allo scopo dei redattori dell'analisi e tralasciando i dati contrari alla loro tesi. In altre parole, i dati riportati dal giornale americano sarebbero da rivedere nettamente in positivo e non prefigurerebbero necessariamente l'imminente morte del mercato NFT.

Tuttavia, l'istituto di analisi Nonfungible, da cui il WSJ ha recuperato parte dei suoi dati, ha pubblicato il suo report trimestrate sul mercato NFT, il quale spiega che una contrazione nelle vendite di NFT c'è stata rispetto al trimestre scorso. Tuttavia, tale contrazione non sarebbe del 92%, ma solo del 4,6%. Si tratta comunque di un calo piuttosto marcato, che però potrebbe dipendere dal generalizzato periodo di incertezza anche per i mercati collegati a quello degli NFT, come quello delle criptovalute e quello dei titoli azionari tradizionali.

Nonfungible spiega anche che il calo di vendite in termini percentuali è il segno di un appiattimento della domanda, o addirittura di un suo leggero "collasso". A peggiorare le cose sarebbero anche altri fattori: per esempio, se la contrazione del mercato sarebbe pari solo al 4,6%, Nonfungible sottolinea che, in termini numerici, le vendite sono diminuite del 47% circa. In altre parole, mentre il denaro movimentato dagli NFT è sceso solo del 5% circa, il numero di token venduti è sceso di una percentuale di dieci volte maggiore.

Allo stesso tempo, il numero di compratori attivi è sceso del 31%, mentre quello di venditori è diminuito del 16%. Infine, il numero di wallet NFT si è contratto del 25% tra tutti i principali marketplace online. Confrontando i dati del numero di vendite e del denaro circolante nel mercato, si può però facilmente capire che i prezzi di vendita di ogni NFT sono aumentati a dismisura: Nonfungible infatti riporta che il prezzo medio di un token è passato, in soli tre mesi, dai 587 Dollari a 1.057 Dollari.