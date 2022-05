NFT, il mercato è un monopolio di Bored Ape? I dati sembrano suggerirlo

Solo ieri abbiamo scoperto che il mercato degli NFT è crollato del 92%: un dato decisamente preoccupante sia per gli artisti e i creatori di collezioni che per gli investitori. Oggi, a rincarare la dose è un'altra analisi, che spiega che ormai quasi tutte le vendite si concentrano su una collezione NFT, quella di Bored Ape Yacht Club.

Nello specifico, stando a quanto riporta Coindesk (che ha anche realizzato il grafico che trovate in calce), nelle ultime 24 ore le tre collezioni NFT più vendute erano legate a BAYC in qualche sua forma, o quantomeno allo studio dietro a Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs. La collezione più venduta, infatti, è stata quella degli Otherdeeds, ovvero dei certificati di proprietà delle "terre" del metaverso basato su Bored Ape Otherside.

Che gli Otherdeeds avessero un successo enorme era prevedibile, se non altro perché la collezione ha "rotto" per qualche ora la blockchain Ethereum la scorsa settimana, durante la prima asta dei lotti di terra virtuale, a causa delle troppe vendite. Quello che in pochi si aspettano, forse, è che a occupare il secondo e il terzo gradino del podio per gli NFT più venduti siano ancora i token-scimmia di Yuga Labs.

Infatti, le due collezioni Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club, insieme a quella degli Otherdeeds, sembrano monopolizzare il mercato degli NFT, tenendo a distanza altre serie anche decisamente famose, come i Murakami Flowers e i relativi Seeds, che occupano la quarta e la quinta posizione della top 10 degli NFT più venduti nella giornata di ieri.

Solo nella giornata del 4 maggio, comunque, i tre progetti di Yuga Labs hanno fatto registrare transazioni per un totale di 34.945 Ethereum, ovvero circa 100 milioni di Dollari: una performance che dimostra che, nonostante la contrazione del mercato NFT degli ultimi mesi, quest'ultimo sia ancora in grado di movimentare grandi somme di denaro.