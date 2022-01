NFT, Ozzy Osbourne condivide un link errato: follower perdono migliaia di dollari

Qualcuno ricorderà sicuramente, sul finire del 2021, il lancio degli NFT CryptoBatz di Ozzy Osbourne. Sin dal suo annuncio, tantissimi appassionati si sono affacciati con curiosità e interesse al progetto, ma un recente risvolto ha causato non pochi problemi ai fan.

La collezione, 9666 pipistrelli digitali, è stata sotto i riflettori per diversi giorni, divenendo una delle notizie di punta del settore. Tuttavia, il progetto si è presto trasformato in un incubo per alcuni utenti, dopo un post del profilo Twitter ufficiale di CryptoBatz in cui veniva condiviso il link per il canale Discord della community.

Apparentemente un link errato, poiché riconduceva a un vecchio canale poi abbandonato in cui gli utenti venivano invitati, per verificare la propria appartenenza al club, a collegare il proprio wallet crypto. Come riporta The Verge, il numero di utenti potenzialmente truffati sarebbe di circa 1330, ovvero il totale di membri del canale scam. Nonostante il cambio di canale, né il profilo di Osbourne né quello di CryptoBatz avrebbero provveduto a cancellare i tweet contenenti l'URL errato.

Ricostruendo l'itinerario del flusso di denaro a partire dalle dichiarazioni di alcune vittime, il presunto wallet del truffatore avrebbe ricevuto una cifra di circa 14,6 ETH, intorno ai 40000 dollari, il giorno 20 gennaio 2022, per poi deviarli ulteriormente a un altro portafoglio da oltre 150000 dollari.

Incidenti a parte, la collezione di Batz di Ozzy Osbourne ha continuato a ricevere ottimi feedback, con alcuni NFT rivenduti su OpenSea anche a cifre di 1,8 ETH. Nel frattempo, inoltre, anche Lamborghini è entrata nel mondo degli NFT con il progetto "Space Key" in fibra di carbonio.