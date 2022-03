Gli NFT? Paragonabili a una scorreggia! È polemica su The Beano

Non ce l'aspettavamo, ma The Beano ha fornito una delle interpretazioni più enfatiche degli NFT, sminuendo totalmente il concetto, paragonandoli alle scoregge. Una vignetta apparsa su un noto fumetto, Bash Street Kids, ha palesato un punto di vista di parte nei confronti dei Non-Fungible-Token.

Ma facciamo chiarezza: The Beano è una rivista britannica che raccoglie più di una serie di fumetti, come Weekly Shōnen Jump ad esempio, mentre gli NFT sono praticamente dei “gettoni” virtuali che attestano il possesso diretto di un media, che sia una canzone, una foto o una gif… Un vero e proprio atto di proprietà!

Questa esclusività di possesso del contenuto multimediale viene tracciata da una blockchain, ovvero un registro delle transazioni effettuate in bitcoin, o in un'altra criptovaluta, che viene mantenuto su diversi computer collegati in una rete peer-to-peer. Questo rende molto più difficile, se non impossibile, hackerare o imbrogliare il sistema.

The Beano ha una visione interessante dell'intera faccenda: la nuova edizione del magazine fumettistico presenta due personaggi in un parco giochi, con un terzo dietro una bancarella con il cartello "Niffy Fart Trading - scoregge a 50 pounds ciascuna".

"Di cosa si tratta?", uno chiede, mentre l'altro risponde: "È semplice: vendo scoregge! Solo 50£ ciascuno! Prezzi stracciati!” e ribasice ancora: “Ottieni questo certificato che dimostra che possiedi una scoreggia! Ovunque tu sia, la possiedi ed è unica! È l'unica scoreggia di questo genere in tutto il mondo!”

Nel frattempo, gli NFT continuano a fare notizia in tutto il globo, vi basti pensare che sono stati messi in vendita token di stampo bellico dall’Ucraina. Il ricavato sarà devoluto ai civili e all’esercito.