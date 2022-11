NFT: presto in arrivo i token ufficiali di Game Of Thrones!

Nonostante il crollo delle vendite del mercato NFT registrato in questo Q3 2022, Warner Bros, Discovery e HBO hanno chiuso un accordo con Nifty's, celebre piattaforma che opera nel campo dei non-fungibile token.

Tale collaborazione avrà come obiettivo la creazione di una serie di NFT dedicati niente meno che a Game Of Thrones, la celebre serie fantasy ispirata ai romanzi di George R. R. Martin. Tali NFT faranno il loro ingresso sul mercato già quest'inverno, ma non è stato ancora detto niente per quanto riguarda la data di lancio ufficiale.

Grazie a "Game Of Thrones: Build Your Realm" (questo il nome ufficiale dell'esperienza NFT di GOT), gli acquirenti potranno costruire il loro personalissimo regno, collezionando anche avatar, oggetti equipaggiatili, oggetti da collezione e molto altro ancora. Tutto, ovviamente, ispirato alle avventure ambientate a Westeros.

Una vera e propria chicca per tutti i fan di GOT, dunque. Sebbene HBO e le altre società impegnate non abbiano ancora rivelato alcun dettaglio riguardo ai prezzi dei token, la sensazione è senz'altro che questi NFT potrebbero letteralmente andare a ruba, contando la quantità di fan della serie sparsi per il mondo.

