NFT e proprietà intellettuale, la strada da fare è ancora tanta: il report

Dopo avervi spiegato che gli NFT Bored Ape Yacht Club potrebbero deprezzarsi rapidamente nei prossimi giorni, arriva oggi un nuovo report che sembra dare un'immagine ancor più negativa del mondo dei token non-fungibili. In questo caso, ad essere preso in analisi è il concetto di proprietà e di copyright nel settore NFT.

Il report è stato realizzato da Galaxy Digital e analizza alcuni dei più grandi progetti attualmente in circolazione, come Bored Ape Yacht Club, VeeFriends e World of Women, ma anche i due Metaversi di Decentraland e The Sandbox. Il risultato della ricerca è che "la grande maggioranza degli NFT non porta con sé alcuna tutela della proprietà intellettuale del contenuto che rappresenta".

Addirittura, secondo Galaxy Digital, "molti operatori NFT hanno fuorviato i compratori dei propri NFT" circa le dimensioni del proprio diritto di proprietà intellettuale: per di più, tra questi "operatori" rientrerebbe anche Yuga Labs, lo studio dietro progetti come Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks e Meebits.

Il report continua spiegando che, per fare chiarezza, alcuni operatori hanno adottato le classiche licenze Creative Commons, ma facendolo avrebbero reso "impossibile" per chi possiede NFT difendere i propri diritti esclusivi all'arte che possiedono. In altre parole, i proprietari dei token non-fungibili non avrebbero strumenti per evitare i plagi dei propri NFT, che peraltro sono diventati sempre più comuni nel mercato attuale.

Quanto riportato da Galaxy Club fa eco ad una precedente analisi della Cornell University e della Initiative for CryptoCurrencies and Contracts, che spiegava anch'essa che i termini di servizio di BAYC sarebbero "incoerenti" in larga parte, poiché garantirebbero la proprietà degli NFT da parte dei loro compratori "in maniera completa", ma al contempo darebbero all'utente finale una licenza che spiega l'esatto contrario.

Di recente, Yuga Labs ha pubblicato dei termini di servizio largamente rivisti per alcune collezioni, come CryptoPunks e Meebits, nella speranza di garantire una base più "professionale" e legalmente valida alle proprie creazioni.