NFT in regalo nello spot di Crypto con Matt Damon: come riscattarlo gratis

La moda degli NFT sta ormai diventando sempre più virale, e sono tante le compagnie che si divertono a lasciare QR Code ed indizi che, se interpretati correttamente dagli utenti, permettono di riscattare i Token. E proprio in quest'ottica si inserisce l'iniziativa promozionale lanciata da Crypto.com

Alcuni utenti infatti nel trailer di Crypto con protagonista Matt Damon e Marte (un connubio che è arrivato anche sul grande schermo con il film The Martian) hanno scovato un QR Code al 45esimo secondo. Ebbene, scansionandolo si viene reindirizzati ad una pagina di Crypto.com che permette di riscattare e richiedere l'NFT.

La conditio sine qua non per ottenerlo è semplicemente avere un account alla piattaforma di NFT di Crypto.com: se non ce l'avete però non disperate. Dopo aver inserito il vostro indirizzo email, infatti, vi arriverà una link che permetterà di procedere con la sua creazione. Attenzione però: è necessario che la mail associata al profilo sia la stessa indicata al momento della richiesta dell'NFT, altrimenti non riceverete l'NFT.

Nella mail di conferma, in cui vengono fatti i complimenti per aver "trovato il segreto su Marte", viene specificato che l'NFT sarà inviato a Dicembre agli account verificati sulla piattaforma. La verifica avviene cliccando semplicemente sul link che si riceve dopo aver effettuato la registrazione.



Nel frattempo, stamane è anche giunta la notizia della collezione di NFT a tema Spiderman: No Way Home.