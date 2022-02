NFT, nel Regno Unito il primo sequestro al mondo: sospetta frode da 1,9 milioni

Ebbene si, è avvenuto il primo sequestro ufficiale di crypto-asset. I funzionari della Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), infatti, hanno annunciato di aver sequestrato tre nFT per sospetta evasione dell'IVA da 1,9 milioni di Dollari.

Secondo quanto affermato da Nick Sharp, vice direttore del crimine economico dell'HMRC, "il nostro primo sequestro di NFT serve da avvertimento a chiunque pensa di poter utilizzare le criptovalute per nascondere denaro all'HMRC. Ci adattiamo costantemente alle nuove tecnologie per assicurarci di stare al passo con il modo in cui criminali ed evasori cercano di nascondere i loro beni".

I tre sospetti sono accusati di frode fiscale e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero cercato di riscuotere più IVA rispetto a quella loro dovuta, tramite identità rubate, telefoni non registrati e fatture false che hanno consentito loro di nascondere l'identità. Complessivamente, ad essere interessate sono 250 società presunte false.

Non è chiaro come abbia fatto l'HMRC ad ottenere le informazioni ed a ricostruire il tutto: è probabile che i funzionari abbiano preso il controllo di un portafoglio digitale utilizzato per l'archiviazione degli NFT per poi risalire agli account.

Sky News osserva che l'HMRC non ha preso fisicamente il controllo dei digital asset, ma ha ottenuto un'ingiunzione del tribunale che ha impedito la vendita.

