NFT, la serie CryptoPunk continua a stupire con un pezzo da oltre 20 milioni

Dopo la scimmia NFT da 10 milioni di dollari, la serie da collezione "CryptoPunk" continua a fare scalpore. Questa volta a catturare l'attenzione è stato invece un alieno, venduto a una cifra addirittura superiore.

Infatti, il token Punk #5822 è stato appena battuto all'asta per la bellezza di 8000 ETH, oltre 23,7 milioni di dollari. Si tratta di un pezzo di nove da collezione e anche il più venduto della serie, al momento in cui scriviamo.

La collezione, creata da Larva Labs, continua a suscitare interesse nella community. Il pezzo, dopo l'acquisto, è stato sfoggiato su Twitter dal suo acquirente, Deepak Thapliyal, CEO di Chain.

Un altro alieno ultra-raro era stato battuto da Sotheby's a oltre 11,7 milioni solo qualche mese fa, mentre la scimmia #4156, una di 24, è stata venduta a 2500 ETH a dicembre.

Il mercato del collezionismo su blockchain sembra non essere mai stato così in salute, ma non mancano le preoccupazioni. Ricordiamo, infatti, che solo qualche giorno fa è stato pubblicato un preoccupante rapporto, redatto dal Dipartimento del Tesoro USA, riguardo i rischi correlati a NFT, terrorismo e riciclaggio di denaro. Insomma, se da un lato gli NFT sembrano essere beni tutto sommato innocui, purtroppo la storia insegna che ogni ambiente in cui circola denaro non è esente da rischi di questo tipo.