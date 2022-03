NFT a sostegno dell'Ucraina: donato token dal valore di più di 200.000 Dollari

Le criptovalute hanno un ruolo centrale nel conflitto tra Russia e Ucraina, poiché proprio Kiev ha chiesto donazioni in Bitcoin e altre valute a chi desidera sostenere la sua lotta contro Mosca, raccogliendo anche un certo successo in termini economici. Oggi, però, al crypto-patrimonio donato all'Ucraina si è aggiunto un NFT di enorme valore.

L'NFT donato all'Ucraina è il CryptoPunk #5364, che è stato trasferito al wallet ucraino nella giornata di ieri da un donatore anonimo. Potete dare un'occhiata ad uno screenshot del Token nell'immagine in calce. Se vi state domandando cosa possa farci il Governo di Kiev con un NFT in pixel-art, la risposta è molto semplice: rivenderla.

Il valore del Token, infatti, si aggira intorno ai 200.000 Dollari, mentre il portale DeepNFTValue, che utilizza il machine learning per stimare i prezzi degli NFT più rari, ha determinato che esso arriva addirittura a 233.000 Dollari. Insomma, una donazione decisamente cospicua, che Kiev potrebbe decidere di mettere all'asta per beneficenza nei suoi stessi confronti al fine di farne lievitare ulteriormente il prezzo.

Il Token era precedentemente stato venduto nel mese di febbraio per una cifra di "soli" 31.300 Dollari, mentre il precedente compratore, cioè il donatore misterioso in favore di Kiev, ha un vasto portafoglio di NFT CryptoPunks.

Come abbiamo detto in precedenza, l'Ucraina sta usando le criptovalute per raccogliere denaro e fondi di sostegno da tutto il mondo: nella sola giornata di ieri, Kiev ha raccolto ben dieci milioni di Dollari in donazioni da diverse fonti, tutti in Ethereum, USDT e Bitcoin.

Michael Chobanian, esperto del Ministero della Trasformazione Digitale ucraino, ha spiegato sempre nella giornata di ieri che la maggior parte delle spese di Kiev sono in criptovalute e che le donazioni vengono reinvestite in equipaggiamento militare per l'esercito e in scorte per i civili, compresi cibo e benzina. Intanto, negli scorsi giorni anche il creatore di Ethereum Vitalik Buterin ha effettuato donazioni in favore dell'Ucraina, invitando tuttavia i trader alla prudenza al fine di evitare truffe mascherate da raccolte fondi.