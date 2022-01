NFT, uno studente indonesiano guadagna 1 milione vendendo i suoi selfie

Ogni giorno tantissime persone si affacciano al mondo dei token non-fungibili, anche solo per curiosità. Sebbene non manchino i volti noti, come quello di Tarantino con gli NFT di Pulp Fiction, la storia di oggi parla di un ragazzo indonesiano che è divenuto milionario vendendo... i suoi selfie!

Tutto nasce per caso o per scommessa. Il giovane Sultan Gustaf Al Ghozali, oggi 22enne, inizia a scattare un selfie di sé stesso ogni giorno sin dall'età di 18 anni, quando ha iniziato a studiare Informatica all'Università di Semarang.

Con una raccolta che conta quasi 1000 selfie, Ghozali ha pensato di convertire quanto prodotto in NFT, con un prezzo di partenza di 3 dollari per ogni token senza probabilmente crederci davvero e chiedendo a quei "pochi" acquirenti di "fare qualsiasi cosa, come ruotarle o modificarle, ma per favore non abusate delle mie foto per non deludere i miei genitori. Credo in voi, ragazzi, quindi per favore prendetevi cura delle mie foto".

Eppure, forse per uno scherzo del destino, il web si è accorto di questa particolarissima collezione e successivamente alcuni volti noti della community NFT di Twitter hanno iniziato a ricondividere gli scatti presenti su OpenSea facendogli guadagnare una inaspettata popolarità.

A questo punto i prezzi hanno iniziato a lievitare e tra gli scatti più ricercati, uno è stato venduto a 0.247 ETH, circa 700 euro, mentre il più pagato ha raggiunto quota 0.9 ETH, poco più di 2500 euro. Allo stato attuale, i selfie di Ghozali hanno raggiunto un volume di scambio non indifferente, che dovrebbe aver fruttato al ragazzo una cifra superiore ai 300 ETH e quindi di poco inferiore al milione di euro.

Se ti è piaciuta questa storia ma vorresti scoprire qualcosa in più sul mondo della tecnologia blockchain, ti suggeriamo di dare un'occhiata al nostro glossario su blockchain, NFT e criptovalute, in cui abbiamo raccolto i modi di dire più diffusi nella community e alcuni termini tecnici che potrebbero tornare utili nella consultazione di questi contenuti.